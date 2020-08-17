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حوادث

بينهم 1837 سيارة أنتظرت في الممنوع.. ضبط 5726 مخالفة مرورية في الجيزة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:05 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملات مرورية بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

واسفرت الحملات عن ضبط 5726 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.

حيث تمكنت الحملات من ضبط 1837 مخالفة إنتظار في الممنوع، وضبط 7 مخالفات قيادة بدون رخصة قيادة، و57 قيادة بدون رخصة تسيير، وتم حجز 14 توك توك.

كما تم ضبط 7 مخالفات لعدم ارتداء حزام الامان، و5 مخالفات مصلقات، و10 مخالفات زجاج ملون، و800 مخالفة تجاوز السرعة المقررة قانونا "الرادار"، و158 مخالفة عدم ارتداء الكمامات.

تم تقنين الإجراءات حيالهم.
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