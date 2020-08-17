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فن

نشرة الفن.. نسرين طافش تتصدر جوجل بإطلالة جريئة.. ووفاة ابن خالة الفنان خالد سليم

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:59 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية.

أعلن الفنان خالد سليم، منذ قليل عن وفاة ابن خالته طالبًا له الرحمة والمغفرة، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

 دشن عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج رضوى الشربينى وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا على تويتر.

نعى الدكتور أحمد أبو زهرة نجل الفنان الكبير "عَمَتِهِ"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

تصدرت الفانة نشرين طافش مؤشرات البحث جوجل في مصر بعد أن شاركت جمهورها صورة من إطلالة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
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