إنشاء 60 ألف صيدلية.. 3 وزراء يتفقدون المنطقة اللوجيستية بطنطا

تفقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مجمع مصانع شركة المتحدة للصيادلة وشركة المتحدة للتجارة والتوزيع وشركة الشرق الأوسط للكيماويات بالمنطقة اللوجستية في طنطا.

واستمع الوزراء الثلاثة والمحافظ لشرح مفصل عن عمل الشركات الثلاثة وما ستقدمه وعن إمكانية توظيف شباب محافظة الغربية بجانب انشاء ٦٠ الف صيدلية ويعمل حوالى ١٣ ألف موظف بالمنطقة اللوجستية في طنطا.

يذكر أن اللواء محمود شعراوي والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ود. علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ود. أشرف صبحىوزير الشباب والرياضة، يتفقدون أعمال المنطقة اللوجستية بطنطا، كما سيتم افتتاح النادى الرياضى الاجتماعى كأحد الأنشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية- اللوجستية بوسط الدلتا.