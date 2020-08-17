محمد عبد الواحد: فلسفة وادي دجلة تغيرت مع مدرب الفريق الجديد

قال محمد عبد الواحد، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إن الفريق تغيرت فلسفته في طريقة اللعب مع المدير الفني الجديد بابا فاسيليو عكس ما كان عليه وقت قيادة تاكيس جونياس المدرب السابق.





ونجح وادي دجلة في الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الـ19 للمسابقة المحلية والتي أقيمت على ملعب بترو سبورت.





وأضاف عبد الواحد خلال مداخلة ببرنامج "وان تو" عبر أثير "أون سبورت إف إم": "استراتيجية وادي دجلة الآن لا تعمل على فتح الملعب كما كان الحال مع المدرب السابق تاكيس جونياس، المدير الفني الحالي اليونانى بابا فاسيليو له فلسفته الخاصة وهو غلق المساحات تماما وعدم دخول مرمانا أهداف".





وتابع: "نضيق المساحات حتى لا يجد الخصم أي فرصة للاختراق، لست مع فكرة الكرات الطويلة كما كان الحال في السابق وأعتقد أن الطريقة التي نتبعها حاليا هي الأفضل".





وأردف: "مواجهة الإسماعيلي القادمة مهمة وصعبة جدًا لأن الثلاثة نقاط أهم شئ في الوقت الحالي، (كعبنا عالي على الدراويش) ولكن سنركز لتحقيق الهدف المطلوب لتعديل مركزنا".





وارتقى فريق وادي دجلة إلى المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، فيما ظل الحرس في المركز الـ13 بـ19 نقطة.





ويستعد دجلة لمواجهته القادمة أمام الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري.