التعليم العالي: مصر الأكثر استقطابا للطلاب الوافدين بسبب أزمة كورونا

أكدت الدكتورة رشا كمال ، رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن وزارة التعليم العالي تعمل على تقديم جميع التسهيلات وحرصت الإدارة على التواجد مع الطلاب داخل الجامعات حيث نجحت في أن يكون هناك إدارة للوافدين بكل جامعة يشرف عليها أستاذ أكاديمي.





وأضافت كمال لموقع "صدى البلد"، أن قدرة مصر على السيطرة على الوضع بالنسبة لفيروس كورونا سيجعلها من الدول الأكثر استقطابا للطلاب الوافدين في المنطقة، مشيرة إلى أن الإدارة هذا العام لا تطمح إلى زيادة أعداد الطلاب الوافدين الذين تستقبلهم سنويا.





حكاية طالبة ثانوية عامة اكتشفت 35 درجة زيادة في امتحان اللغة العربية بعد تقديم تظلم

وظائف خالية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط





وقالت الدكتورة رشا كمال رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن العام الدراسي المقبل سيشهد أنشطة أونلاين للطلاب الوافدين، بالإضافة إلى أن الكليات بدأت بالفعل تقدم ورش العمل أونلاين.





وأوضحت الدكتورة رشا كمال، أنه من الصعب جذب الطلاب الوافدين في ظل هذه الظروف لذا درسنا الدول المنافسة وما تقدمه من خدمات إلكترونية وعملنا عليها، مشيرة إلى أنه كان هناك خوف كبير من الطلاب وأولياء الأمور، لذا أطلقت الإدارة مبادرة stay at home ، إضافةً إلى العديد من المبادرات الأخرى.





وأضافت "كمال" أن ذلك ضمن خطة وزير التعليم العالي قبل ظهور فيروس كورونا من أجل تطوير المناهج التعليمية وتطبيق التعليم الهجين والذي استطاعت الوزارة بدء تطبيقه في وقت وجيز.