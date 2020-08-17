أوس أوس ينشر موعد عرض مسرحيته الجديدة «صباحية مباركة»

روج الفنان أوس أوس لمسرحيته الجديدة "صباحية مباركة " عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





ونشر بوستر مسرحية" صباحية مباركة " وكتب معلقا على الصورة :"كل اسبوع ايام الخميس والجمعة والسبت على مسرح جراند نايل تاور (جراند حياة).

إخراج: ا/أشرف عبدالباقي

تأليف : احمد عبدالكريم -كريم سامي

إنتاج : شركة ورك شوب





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وبدأ علي ربيع وأوس أوس عرض مسرحيتهما الجديدة "صباحية مباركة يا عريس" بداية من اول الشهر الحالي، وهي المسرحية التي سيتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي.





مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.





المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.