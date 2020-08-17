الجيش الليبي: سنرد بقوة على أي محاولة لتخطي الخط الأحمر.. ورصدنا نقل مرتزقة وأسلحة

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إنه يتم نقل إرهابيين ومرتزقة إلى ليبيا للقتال بجانب مليشيات السراج، مضيفا :" منذ العام الماضي وحتى الأن شاهدنا نقل الآلاف من المرتزقة إلى ليبيا ".





وأضاف أحمد المسماري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" يتم تدريب عناصر مرتزقة على القتال في الصحراء في سوريا للقتال في المناطق الصحراوية الوعرة تمهيدا لنقلهم الى ليبيا، وأردوغان يريد استغلال وقف إطلاق النار وكسب الوقت اللازم لحشد عدد كبير من الإرهابيين المرتزقة لمعركة سرت والجفرة ".





وتابع المسماري :" لدينا مناطق سكانها مهجرين بشكل كامل ويجب ان تكون المناطق منزوعة السلاح هي التي تقع تحت سيطرة المليشيات حتىي يتمكن المهجرون من العودة إلى منازلهم ".





واكمل :" الخط الاحمر «سرت - الجفرة» تحت سيطرة الجيش الليبي ، وسنرد بقوة على أي محاولة تهدد المناطق والخطوط الحمراء الممتدة من سرت الى الجفرة ".



