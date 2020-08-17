AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد 11 عامًا .. داوود أوغلو يفضح أردوغان.. ويؤكد: كلفنى بالاعتذار لشيمون بيريز في دافوس

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:39 م
اردوغان
اردوغان
Advertisements
عادل نصار
بعد مرور 11 عامًا على حادث "ون مينيت" بين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان والرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز،  في مؤتمر دافوس الاقتصادي كشفت تصريحات أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء التركي الأسبق ورئيس حزب المستقبل التركي المعارض  أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلفه بالاعتذار شخصيًا للرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، بعد الحادث. 

وأضاف تقرير قناة الغد، أن تصريحات أوغلو الذي كشف عنها لأول مرة جاءت خلال مؤتمر لحزب المستقبل التركي المعارض الذي يرأسه في مدينة كونيا وسط تركيا كرد على انتقادات أردوغان وجها له فى وقت سابق قائلًا "أولئك الذين كانوا فى القاعة معنا فى دافوس، ارتعدوا يوم قلنا لبيريز دقيقة لكنهم شكلوا الآن حزبا جديدا". هذا الانتقاد جعل أوغلو الذي شغل منصب وزير خارجية أردوغان طويلا يخرج عن صمته ويقول أن أردوغان كان متخوفًا جراء الموقف الاستعراضي الذي فعله مع الرئيس الإسرائيلي مشيرًا أنه عندما كان فى منصب وزير الخارجية توسط لتهدئة الأجواء بين الطرفين.

وأشار التقرير إلى أن أوغلو قال "للأسف أردوغان لم يقل الحقيقة فى خطابه كلانا يعرف جيدا ما جرى فى تلك الليلة فى دافوس بعد اختفاء الأضواء هو يعلم أننى شخصيا قمت بدبلوماسية الباب الخلفي للاعتذار لبيريز بصفتي كبير المستشاريين حينها".





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أين ذهبت 110 مليارات ليرة ؟.. داود أوغلو يواجه أردوغان بسرقة موازنة تركيا

شعبية أردوغان في تدهور مستمر.. وحزبه بات يبحث عن الحد الأدنى للتمثيل البرلماني

عقب انتقاد أردوغان.. سجن المرأة الحديدية في تركيا

المعارضة التركية: نجهز تحالفا ضد أردوغان للإطاحة به في الانتخابات القادمة

بيخاف من إسرائيل.. أحمد داود أوغلو يفضح أردوغان ويكشف أسراره

الصحف السعودية اليوم.. المملكة تسجل 2466 حالة تعاف جديدة من كورونا.. أوغلو يفضح أردوغان: بطل من ورق.. والإمارات تستنكر التدخل الإيراني في شئونها

ترشيحاتنا

تعرف على بدلاء النادي الأهلي أمام أسوان بالدوري المصري

لم يتمالك نفسه.. أحمد موسى يدخل في نوبة ضحك بسبب مرتضى منصور

كل أنواع الفيتامينات.. أفضل 4 مشروبات تقوي المناعة

طائرة ترامب الرئاسية تنجو من اصطدام فوق واشنطن

تعرف على سر غضب الخطيب الشخصي من رمضان صبحي

أخبار الرياضة| الأهلي مهدد بفقدان 3 نجوم أمام الزمالك.. سر غضب الخطيب الشخصي من رمضان صبحي .. وكومان مدربا لبرشلونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج هادئ.. هبة مجدي تخطف الأنظار على إنستجرام

اتحاد المواي تاي ينظم دورة المدربين والحكام في أولى فعالياته بعد إشهاره رسميا.. صور

غير الأمراض المزمنة .. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا