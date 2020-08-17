بعد 11 عامًا .. داوود أوغلو يفضح أردوغان.. ويؤكد: كلفنى بالاعتذار لشيمون بيريز في دافوس

بعد مرور 11 عامًا على حادث "ون مينيت" بين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان والرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، في مؤتمر دافوس الاقتصادي كشفت تصريحات أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء التركي الأسبق ورئيس حزب المستقبل التركي المعارض أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلفه بالاعتذار شخصيًا للرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، بعد الحادث.





وأضاف تقرير قناة الغد، أن تصريحات أوغلو الذي كشف عنها لأول مرة جاءت خلال مؤتمر لحزب المستقبل التركي المعارض الذي يرأسه في مدينة كونيا وسط تركيا كرد على انتقادات أردوغان وجها له فى وقت سابق قائلًا "أولئك الذين كانوا فى القاعة معنا فى دافوس، ارتعدوا يوم قلنا لبيريز دقيقة لكنهم شكلوا الآن حزبا جديدا". هذا الانتقاد جعل أوغلو الذي شغل منصب وزير خارجية أردوغان طويلا يخرج عن صمته ويقول أن أردوغان كان متخوفًا جراء الموقف الاستعراضي الذي فعله مع الرئيس الإسرائيلي مشيرًا أنه عندما كان فى منصب وزير الخارجية توسط لتهدئة الأجواء بين الطرفين.





وأشار التقرير إلى أن أوغلو قال "للأسف أردوغان لم يقل الحقيقة فى خطابه كلانا يعرف جيدا ما جرى فى تلك الليلة فى دافوس بعد اختفاء الأضواء هو يعلم أننى شخصيا قمت بدبلوماسية الباب الخلفي للاعتذار لبيريز بصفتي كبير المستشاريين حينها".



















