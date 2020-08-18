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بين الناس

مواطن يشكو توقف معاش التضامن الاجتماعى ويناشد بعودته

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمد عبد الحميد إبراهيم من الإسكندرية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المعاش الخاص "معاش ضمان اجتماعى"، وهو يحمل الرقم التأمينى 19721222 .

ويقول محمد عبدالحميد فى رسالته : توقف المعاش من عام كامل أنا مريض ويتم علاجى على نفقة الدولة بسبب قصور بالشريان التاجى وبحاجة لصرف المعاش 360 جنيها لإعانتى على المعيشة".
التواصل مع القارئ 01201706448

 الرقم القومى 25711230202271

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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