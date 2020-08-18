نبيل الحلفاوي يعلق على لقاء القمة القادم بين الأهلي والزمالك

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي من المقرر أن تلعب يوم السبت القادم.





وغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏من دلوقت بنقول.. ماتش الأهلي مع الزمالك. هنشوف شوط أول سيء.. مش هيولع إلا في الشوط الثاني..وغالبا لا مفاجآت.".





وحقق الأهلي الفوز على أسوان اليوم بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.









بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 56 نقطة، ليحكم قبضته على صدارة مسابقة الدوري الممتاز، وبفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه، فيما توقف رصيد أسوان عند 19 نقطة.