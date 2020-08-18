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مرأة

من النهاردة مفيش وانتهى.. وصفات خارقة لنسف الكرش والأرداف

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:02 ص
كرش
كرش
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لمياء الياسين

وصفات تخسيس البطن والأرداف كثيرة جدًا، لكن هل تبحثين عن وصفة مجربة ومضمونة للتخلص من دهون البطن والأرداف وتساعد على تعزيز الأيض وحرق الدهون ليصبح جسمك نحيفًا ومتناسقًا، بالإضافة إلى رتفع مستويات الطاقة لديكِ؟ 

مشروب الجريب فروت والرمان
ماذا تحتاجين ؟ 

نصف كوب جريب فروت
نصف كوب رمان
1 ملعقة صغيرة عسل عضوي
قليل من الملح

كيف تطبقين الوصفة ؟ 


ضعي الجريب فروت والرمان في الخلاط. وقومى بسحقهما جيدا واسكبيهما في كوب وأضيفى العسل ورشة ملح أسود ويقلب جيدًا قبل الشرب.

مشروب القرفة والأناناس  

ماذا تحتاجين

1 كوب أناناس
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة السيلاني
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
رشة ملح أسود

كيف تطبقين الوصفة ؟ 

ضعي الأناناس في الخلاط واخلطي جيدًا واسكبى الأناناس المخلوط في كوب وأضيفى مسحوق القرفة وعصير الليمون والملح الأسود.
ويقلب جيدًا.

فوائد مشروب تخسيس البطن

يحتوي الأناناس على البروميلين ، وهو مزيج من العديد من الإنزيمات التي تساعد على الهضم ، وتحد من الالتهابات ، وتمنع تجلط الدم.

تساعد القرفة على خفض نسبة الجلوكوز في الدم ، وكبح الشهية  أما الليمون فهو غني بفيتامين C ، وله نشاط مضاد للأكسدة ويعزز المناعة
من النهاردة مفيش وانتهى.. وصفات خارقة لنسف الكرش والأرداف
من النهاردة مفيش وانتهى.. وصفات خارقة لنسف الكرش والأرداف
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