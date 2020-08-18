بعد رحيل كيكي سيتين.. تعرف على مدرب برشلونة الجديد





وأشارت صحيفة "أس آرابيا" إلى أن هناك وفدًا من برشلونة سافر إلى هولندا أمس للتعاقد مع كومان، واستطاع أوسكار جراو، الذي رافق بعثة النادي، إنهاء الصفقة مساء أمس في أمستردام وفقًا للصحيفة.





وسيوقع كومان على عقد لمدة عامين، أي أن عقده سينتهي في عام 2022، مع إمكانية تقليصه حتى يونيو 2021 فقط بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.







ويُعد كومان قدوة لجيل كامل من جمهور برشلونة، فقد كان بطلًا لنهائي ويمبلي عام 1992 ، حيث ظل كومان لاعبًا لبرشلونة في الفترة ما بين عامي 1989 و1995، وتُوج معه بجميع الألقاب، أبرزها: الدوري الإسباني 4 مرات متتالية، دوري أبطال أوروبا.