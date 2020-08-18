الزراعة: 37.5 مليون جنيه تمويل جديد لمشروع البتلو "فيديو"

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إن مشروع البتلو الهدف منه رعاية صغار المربين ودعمهم، لافتًا إلى أن المشروع يؤكد منع الذبح لأقل من 400 كيلو.





وأضاف "القرش"، في مداخلة هاتفية ببرنامح " هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم توفير قروض ميسرة جدًا لصغار المربين، مشيرًا إلى أن القروض تمويل لرشراء رؤوس البتلو وتمويل لشراء الأعلاف.





وتابع أن تمويل مشروع البتلو يشجع صغار المربين على شراء رؤوس أكثر، منوهًا بتخصيص 37.5 مليون جنيه تمويل جديد لمشروع البتلو.





وأوضح أنه يتم الاهتمام برؤوس الماشية المحسنة وراثيًا، مؤكدًا أن رؤوس الماشية العالية الإنتاجية توفر إنتاجية أعلى وتزيد من حجم المعروض من اللحوم.