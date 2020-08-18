أزمة الأسمدة الصيفية..الإرشاد الزراعى: كارت الفلاح الذكى لم يحل المشكلة..والفلاحين: خلل إدارة وزارة الزراعة السبب فى الأزمة

كما طالب خليفة بضرورة تقديم دعم الدولة للمزارعين من خلال كارت الفلاح الذكى فى صورة الدعم النقدى ، وبالتالى يقوم كل فلاح بشراء مايلزمه من الأسمدة دون حدوث أى خلل .

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان ازمة الاسمده ناتجه عن خلل في ادارة ملف الاسمده المدعمه في وزارة الزراعه ، لافتا إلي ان الاسمده الصيفيه المدعمه تقدر 2.2 مليون طن توزع علي الحائزين بجميع انحاء الجمهوريه بسعر 164.5 لشيكارة اليوريا و159.5 لشيكارة النترات









واشار عبدالرحمن إلي أن الموسم الصيفي الحالي شهد تقاعسا في توزيع الاسمده في بعض المحافظات وتاخر وصولها في محافظات اخري مما ينذر بضعف انتاجية المحاصيل الصيفيه لارتفاع اسعار الاسمده في السوق السوداء مما اجبر بعض المزارعين علي تقليص حصص تسميد المحاصيل مما يضعف الانتاجيه ويزيد التكلفه علي بعض المزارعين الذين يلجأون للسوق السوداء لتعويض النقص بأسعار مضاعفه.



واوضح عبدالرحمن ان وزارة الزراعه غضت الطرف عن نقص الاسمده ولم تقم بواجبها لاجبار مصانع وشركات الاسمده بصرف الحصص المكرره عليهم للوزارة وتمثل55% من الانتاج لتلبية احتياجات الفلاحين مما اهدر حق الفلاح من الاسمده المدعمه بالاضافه الي الخلل الواضح في منظومة توزيع الاسمده الموجوده وعدم وصولها للمحافظات النائيه في الوقت المناسب.



