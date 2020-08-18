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محافظات

تموين الشرقية: تحرير 1397 محضرا وضبط ٤٦ طن مواد غذائية قبل بيعها سوق سوداء

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:39 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
كلفت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بالإشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدي لظاهرة الغش التجارى. 

أوضحت وكيلة وزارة تموين الشرقية أن الإدارات التموينية المختلفة خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجارى، شنت حملات مفاجئة على الأسواق أسفرت عن تحرير (١٣٩٧) محضرًا متنوعًا منها تحرير(٩٧٣) محضرًا للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، كما تم تحرير (٤٢٤) محضرًا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.

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 كما تم ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر منها ٤٢ طن ملح طعام بديرب نجم والعاشر من رمضان و٨٥٠ كيلو دقيق ٨٢٪ بالعاشر من رمضان و١٠ كرتونه زيت بكفر صقر و٧٥٠ كيلو سكر بالزقازيق و٤٠٠ كيلو صلصة بالعاشر من رمضان و٦٢٥ كيلو لحوم بمنيا القمح و٢٥٠ كيلو لحوم سودانية بالعاشر من رمضان.

بالإضافة إلى ضبط سلع غير غذائية بعضها مجهوله المصدر أو منتهية الصلاحيه أو مهربة لبيعها فى السوق السوداء منها ٢ طن اسمنت بديرب نجم و١٢٠ قطعة ملابس بالزقازيق و٣٥ علبه سجاير بديرب نجم.

وتستمر مديرية التموين بشن حملاتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.
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