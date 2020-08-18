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سيارات

اسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات ألماني في مصر .. صور

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:49 م
سكودا اوكتافيا
سكودا اوكتافيا
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اشرف عطية
يبحث محبو السيارات عن أكثر السيارات العملية ليقوموا بشرائها واكثر السيارات الشهيرة بكفاءتها العالية وطول عمرها الافتراضي هي السيارات الالمانية.

وفي هذا السياق نطرح عليكم مواصفات واسعار ارخص 5 سيارات الماني في مصر.


أوبل استرا

opel astra  تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي تربو، ليعطي قوة 140 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بفتيس أتوماتيك 6 سرعات و تباع بسعر 304.990 جنيه للفئة الوحيدة الموجودة من السيارة في مصر .


أوبل كروس لاند


opel crossland تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تربو، ليولد قوة 110 حصان، متصل بفتيس أتوماتيك 6 سرعات وتبدأ  اسعارها من 324.990 جنيها حتى 349.990 جنيه لأعلى فئة. 



سكودا اوكتافيا 


skoda octavia  تأتي بمحرك رباعى الإسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليعطي قوة قدرها 110 حصان، متصل بفتيس أتوماتيك 6 سرعات
تبدأ اسعارها من 359.900 جنيه حتي 499.000



فولكس فاجن جولف 2019 

Volkswagen golf تأتي بمحرك 1200 سي سي – 110 حصان متصل بفتيس اوتوماتيك 7 سرعات و تباع بسعر 389.900 



أودي A3 موديل 2020 

audi a3 تأتي بمحرك 1400 سي سي 125 حصان متصل بفتيس اوتوماتيك 7 سرعات و تبدأ اسعارها من 460.000 جنيه حتي 530.000 جنيه.
اسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات ألماني في مصر .. صور
اسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات ألماني في مصر .. صور
اسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات ألماني في مصر .. صور
اسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات ألماني في مصر .. صور
اسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات ألماني في مصر .. صور
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