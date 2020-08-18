اسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات ألماني في مصر .. صور

يبحث محبو السيارات عن أكثر السيارات العملية ليقوموا بشرائها واكثر السيارات الشهيرة بكفاءتها العالية وطول عمرها الافتراضي هي السيارات الالمانية.





وفي هذا السياق نطرح عليكم مواصفات واسعار ارخص 5 سيارات الماني في مصر.









أوبل استرا



opel astra تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي تربو، ليعطي قوة 140 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بفتيس أتوماتيك 6 سرعات و تباع بسعر 304.990 جنيه للفئة الوحيدة الموجودة من السيارة في مصر .









أوبل كروس لاند







opel crossland تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تربو، ليولد قوة 110 حصان، متصل بفتيس أتوماتيك 6 سرعات و تبدأ اسعارها من 324.990 جنيها حتى 349.990 جنيه لأعلى فئة.













سكودا اوكتافيا









skoda octavia تأتي بمحرك رباعى الإسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليعطي قوة قدرها 110 حصان، متصل بفتيس أتوماتيك 6 سرعات

تبدأ اسعارها من 359.900 جنيه حتي 499.000











