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أخبار العالم

أول تعليق لـ حسان دياب بعد قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:49 م
حسان دياب
حسان دياب
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شيماء مصطفى
أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن يشكل حكم المحكمة الدولية الخاص بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري معبرًا لإحقاق العدالة وإرساء الاستقرار.

وقال "دياب"، في بيان، "نستذكر اليوم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي ترك بصمات مضيئة في تاريخ لبنان، وستبقى إنجازاته في حاضر ومستقبل اللبنانيين".

وأضاف "نأمل أن يشكل حكم المحكمة الدولية معبرًا لإحقاق العدالة وإرساء الاستقرار، كما كان يحلم الرئيس الشهيد، ليخرج الوطن من هذه المحنة قويًا ومتماسكًا بوحدته الوطنية وسلمه الأهلي وعيشه الواحد.. رحم الله الرئيس الشهيد وحمى الله لبنان".

كانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أصدرت اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في تفجير ضخم بسيارة مفخخة هزّ بيروت في 14 فبراير 2005.

ودانت المحكمة الخاصة بلبنان عضو حزب الله سليم عياش في اغتيال رفيق الحريري، لافتة إلى أنه يصعب إثبات ترؤس مصطفى بدرالدين لخلية اغتيال الحريري.

وأضافت المحكمة الخاصة بلبنان، أن عنيسي وصبرا شاركا بعملية التضليل بعد وقوع جريمة اغتيال الحريري.

ولفتت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة ضد ثلاثة متهمين في قضية اغتيال الحريري، فبرأت ثلاثة ودانت واحدًا.
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