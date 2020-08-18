رسميا.. انطلاق كيا كرنفال 2021 في كوريا الجنوبية.. صور

أعلنت شركة كيا لصناعة السيارات الكورية الجنوبية عن السيارة كيا كرنفال موديل 2021 الجديدة كليا ، حيث تم طرحها فى بلد المنشاء فقط حتى الان .

وأوضحت كيا ان السيارة كيا كرنفال موديل 2021 الجديدة كليا ، تتميز بتصميم أكثر أناقة وجاذبية من طراز الجيل السابق ، مع قاعدة عجلات كيا الجديدة متوسطة الحجم .

اما عن خارجية السيارة كيا كرنفال موديل 2021 ، حيث وضع مصممو كيا شبك "أنف النمر" المُميز للعلامة التجارية تحيط به مصابيح أمامية حادة ومصابيح ليد نهارية .

بالاضافة الى وضع اكصدام جديد و مآخذ هواء بلمسات معدنية، وفي الخلف، و شريط إضاءة بكامل عرض السيارة فى الخلف ، وألواح حماية سفلية .

كما تم وضع 8 ألوان الخارجية كخيار للعملاء ، بالإضافة الى جنوط ألمنيوم بقياسات مختلفة 17 و18 و19 بوصة، وزاد طول السيارة لـ 40 مم، و تمديد قاعدة العجلات بمقدار 30 مم، وتتوفر السيارة بخيارات مقاعد مختلفة ثلاثة أو أربعة مع مساحة لسبعة أو ثمانية أو أحد عشر راكبًا.

أما المقصورة الداخلية للسيارة كيا كرنفال ستحصل على شاشة أجهزة قياس رقمية مقاس 12.3 بوصة جديدة ، وشاشة نظام ترفيهي قياس 12.3 بوصة تدعم كلًا من ابل كاربلاي وأندرويد أوتو و خدمات كيا لايف الجديدة .

وتستمد السيارة كرنفال قوتها من عدد قليل من المحركات ، وهى محرك ديزل Smartsteam سعة 2.2 لتر بقوة 199 حصان و400 نيوتن.متر من عزم الدوران، ومحرك بنزين MPi سعة 3.5 لتر بقوة 268 حصان و332 نيوتن.متر من عزم الدوران، ومحرك GDi V6 سعة 3.5 لتر بقوة 290 حصان و355 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل جميعها قياسيًا بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، ولم تذكر كيا بعد المحركات التي ستتوفر في الأسواق الأخرى حول العالم.

بالاضافة الى ميزة جديدة وهى رؤية الركاب الخلفيين والتحدث معهم، والتي تتيح للركاب الأماميين التحقق من ركاب المقاعد الخلفية باستخدام كاميرا صغيرة متصلة بالنظام الترفيهي .

وفتح وإغلاق الذكي بضغطة زر للأبواب الجانبية المنزلقة كهربائيًا والباب الخلفي.