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أخبار العالم

بدلا من نوافذ قطر وتركيا.. خلفان: دخول إسرائيل للعرب من البوابات الرسمية خير لها

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:09 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .


وكتب "خلفان": "‏دخول اسرائيل في الدول العربية من البوابات الرسمية خير لها من محاولة دخولها عن طريق نوافذ قطر وتركيا وعناصرهما الارهابية".


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وتوصلت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، الخميس الماضي، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.



وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".


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