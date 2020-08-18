حالة حزن شديدة في الأوساط السياسية القطرية لهذا السبب.. شاهد

اعلن الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبى ، عن وجود حالة حزن شديدة في الاوساط السياسية القطرية .
وكتب خلفان فى تغريدة له على تويتر " حالة حزن شديدة في الاوساط السياسية القطرية على سقوط مشروع اردوغان قطر الاخوان. " .
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ضاحي خلفان: اتفاق الإمارات سيكون الطريق إلى بر الأمن وقيام الدولة الفلسطينية
ويذكر ان توصلت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، الخميس الماضي، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.
وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".
وكتب خلفان فى تغريدة له على تويتر " حالة حزن شديدة في الاوساط السياسية القطرية على سقوط مشروع اردوغان قطر الاخوان. " .
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ضاحي خلفان: اتفاق الإمارات سيكون الطريق إلى بر الأمن وقيام الدولة الفلسطينية
ويذكر ان توصلت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، الخميس الماضي، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.
وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".
حالة حزن شديدة في الاوساط السياسية القطرية على سقوط مشروع اردوغان قطر الاخوان.— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 18, 2020