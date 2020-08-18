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أخبار العالم

حالة حزن شديدة في الأوساط السياسية القطرية لهذا السبب.. شاهد

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:14 م
صدى البلد
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سيد احمد
اعلن  الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبى ، عن وجود حالة حزن شديدة في الاوساط السياسية القطرية .

وكتب خلفان فى تغريدة له على تويتر " ‏‏حالة حزن شديدة في الاوساط السياسية القطرية على سقوط مشروع اردوغان قطر الاخوان. " .


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ويذكر ان توصلت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، الخميس الماضي، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.



وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".

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