قبل انتهاء فترته .. وزير السياحة والآثار يلتقي سفير دولة المجر

استقبل اليوم الثلاثاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، السفير بيتر كيفك سفير دولة المجر فى القاهرة، والذي حرص علي لقاء الوزير لتوديعه قبيل انتهاء مدة خدمته كسفيرًا لبلاده في القاهرة.





واستهل الدكتور خالد العناني اللقاء بالترحيب بالسفير، مشيدا بالتعاون المثمر والفعال بين مصر والمجر في كافة المجالات وخاصة مجال العمل السياحي والأثري حيث أن المجر من أوائل الدول التي جاء سائحيها الى مدينتي شرم الشيخ والغردقة منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر كمرحلة أولى في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح اعتبارا من شهر يوليو الماضي.





ومن جانبه، أشاد السفير، بالجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار المصرية للحفاظ على تراث مصر الأثري وتنشيط السياحة.





كما قدم الشكر للوزير على التعاون المثمر وعلى الفعاليات التي نظمتها الوزارة والتي حرص على التواجد فيها مع مجموعة من أصدقاء الوزارة من سفراء دول العالم مما مكنهم من مشاهدة والتعرف علي جمال وعراقة وتفرد الحضارة المصرية، وكذلك المقاصد السياحية المختلفة والمتميزة في مصر، لافتا الى أن هذه الفعاليات كانت أحد أسباب استمتاعه بفترة تواجده سفيرا لبلاده في القاهرة.



