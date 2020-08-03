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لم يتم رصد أي مخالفة حتى الآن.. وزارة السياحة والأثار عن حملات التفتيش المفاجئة على الفنادق

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:04 ص
الفنادق السياحية
الفنادق السياحية
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هاجر إبراهيم
قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن الوزارة قامت بمراجعة الضوابط مع الفنادق عن طريق كتابتها والإعلان عنها لجميع العاملين ومالكي تلك الفنادق.

وتمنت "شلبي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، للسائحين أن يقوموا بقضاء عيد أضحى سعيد وزيارة الأماكن الشاطئية الجميلة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على التباعد الاجتماعي والعاملين أيضا.

وتابعت أن الوزارة قامت بإنشاء غرفة عمليات خاصة بفترة العيد تحديدا وقيام عاملين بها بزيارة الفنادق ومناطق الغوص والأنشطة البحرية زيارات مفاجئة والإطمئنان على تطبيق تلك الإجراءات الاحترازية، لافتة إلى أن التعامل مع المخالفين يكون بغلقها فورا ولا يوجد تهاون أبدا.

وأكدت أن هناك فرقا كبيرا بين نسبة إقبال المصريين للفنادق والأماكن السياحية من عيد الفطر وعيد الأضحى، متابعة أنه بعيد الأضحى كان هناك أعداد أعلى بكثير، مما يدل على ثقة المواطنين فى الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوزارة.

وأشارت إلى أنه حتى الآن لم يتم رصد أى مخالفة عن مخالفة الفنادق للإجراءات الاحترازية التى وضعتها الوزارة، مضيفة إلى أنه يوجد خط ساخن وهو 19654 لتلقى وزارة السياحة أى شكوى تخص الفنادق.

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