بعد رحيل فتحي ورمضان صبحي.. تركي آل الشيخ: ربنا يستر على اللي جاي

ترددت أنباء عن تقديم صفقة من العيار الثقيل للنادي الأهلي عن طريق المستشار تركي آل الشيخ، تعويضاََ عن رحيل رمضان صبحي.
وقال آل الشيخ من قبل مع الإعلامي إبراهيم فايق، أنه لا يوجد له مصلحة وليس له صلة من قريب أو بعيد، عن رحيل رمضان صبحي من الأهلي وطلب انتقاله لبيراميدز.
وكتب آل الشيخ رسالة توضيحية للجمهور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يكشف من خلالها الحقيقة.
ونشر قائلاََ: اتهموني بـ أحمد فتحي وبعدها كبر الموضوع واتهموني ب فايلر وبعدها كبر الموضوع واتهموني ب رمضان ... ربنا يستر على اللي جاي ... أنا بأقول اللي جاي لانه واضح ( احنا في حرب ضد تركي وتركي بيحاربنا وكل الشر تركي وكلة بسبب تركي ) ربنا يهدي الجميع وفعلا بتمنى يلتزمو بكلمتهم ان كل واحد يركز في نفسه ... هوا انا طلعت اتكلم من دماغي ؟ منتو الي بتتهموني بحجات مليش فيها ... ولما بطلع ادافع يتقال عني بحك ! وعاوز ارجع ! ... معرفش انتو بتفسرو الامور ازاي ! عمومًا اديني رديت وشلت الضغط عنكم وبقت المدافع كلها موجهه ليا ... اتبسطو👍