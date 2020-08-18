AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد رحيل فتحي ورمضان صبحي.. تركي آل الشيخ: ربنا يستر على اللي جاي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:40 م
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
Advertisements
عمرو ابوبكر
ترددت أنباء عن تقديم صفقة من العيار الثقيل للنادي الأهلي عن طريق المستشار تركي آل الشيخ، تعويضاََ عن رحيل رمضان صبحي.

وقال آل الشيخ من قبل مع الإعلامي إبراهيم فايق، أنه لا يوجد له مصلحة وليس له صلة من قريب أو بعيد، عن رحيل رمضان صبحي من الأهلي وطلب انتقاله لبيراميدز.

وكتب آل الشيخ رسالة توضيحية للجمهور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يكشف من خلالها الحقيقة.


ونشر قائلاََ: اتهموني بـ أحمد فتحي وبعدها كبر الموضوع واتهموني ب فايلر وبعدها كبر الموضوع واتهموني ب رمضان ... ربنا يستر على اللي جاي ... أنا بأقول اللي جاي لانه واضح  ( احنا في حرب ضد تركي وتركي بيحاربنا وكل الشر تركي وكلة بسبب تركي ) ربنا يهدي الجميع وفعلا بتمنى يلتزمو بكلمتهم ان كل واحد يركز في نفسه ... هوا انا طلعت اتكلم من دماغي ؟ منتو الي بتتهموني بحجات مليش فيها ... ولما بطلع ادافع يتقال عني بحك ! وعاوز ارجع ! ... معرفش انتو بتفسرو الامور ازاي ! عمومًا اديني رديت وشلت الضغط عنكم وبقت المدافع كلها موجهه ليا ... اتبسطو👍
بعد رحيل فتحي ورمضان صبحي.. تركي آل الشيخ: ربنا يستر على اللي جاي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هدرسفيلد يقرر بيع رمضان صبحي.. وفريق تركي آل الشيخ أبرز المهتمين بضمه

بيومى فؤاد يوجه رسالة قاسية لـ رمضان صبحى بعد رحيله عن الأهلي

ميدو: تركي آل الشيخ ليس له علاقة بأزمة رحيل رمضان صبحي

أخبار الرياضة.. أول رد فعل رسمي من الأهلي عقب رحيل رمضان صبحي.. تعليق صادم من تركي آل الشيخ.. مرتضى منصور يوافق على رحيل مصطفى محمد

رمضان صبحي يتصدر تويتر بعد اتفاقه على الانتقال لـ بيراميدز

بسبب رمضان صبحي.. نجم الزمالك: بداية أسعار اللاعبين الخيالية من الأهلي.. وبيراميدز ولعها

ترشيحاتنا

الاتحاد الأفريقي يدين اعتقال رئيس مالي ورئيس الوزراء

إيقاف وتفعيل رمز الأمان ببطاقات الائتمان بالبنك الأهلي.. اعرفها

تصل إلى الحبس وسحب الشقة.. صندوق الإسكان الاجتماعي يكشف عن عواقب المخالفين.. فيديو

نتحقق من المعلومات.. روسيا تعلق على اعتقال رئيس مالى

16 مليار دولار لأردوغان.. أحمد موسى يكشف تفاصيل اتفاق بين قطر وتركيا والسراج لنهب ليبيا

الفيفا يغير أجندة المباريات الدولية ويؤكد تأجيل كأس الأمم الأفريقية

AdvertisementS

رسالة جديدة من تركي آل الشيخ حول صفقات الأهلي وأزمة رمضان صبحي

الفيفا يغير أجندة المباريات الدولية ويؤكد تأجيل كأس الأمم الأفريقية

على طريقة رمضان صبحي.. الزمالك يحطم أحلام الرجاء المغربي قبل موقعتهما الأفريقية

لاعبو الزمالك المهددون بالغياب عن القمة في حال الحصول على إنذار أمام نادي مصر.. الليلة

الدوري الإسباني ينطلق 12 سبتمبر دون ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو وإشبيلية

برشلونة: 8 لاعبين فقط لا يمكن بيعهم من الفريق الفترة المقبلة.. الباقي متاحون للبيع

رسميا.. عبد الله جمعة أول لاعبي الزمالك الغائبين عن مباراة القمة

الزمالك ونادي مصر .. تعطل الـ VAR يشعل أزمة في ملعب الكلية الحربية .. فيديو

محمود متولي يجرى جراحة الرباط الصليبي على يد طبيب مصرى غدا

بعد رحيل فتحي ورمضان صبحي.. تركي آل الشيخ: ربنا يستر على اللي جاي

أخبار الرياضة.. شوبير يحسم وجهة رمضان صبحي المقبلة.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع أوباما.. تفاصيل اتفاق كومان مع برشلونة.. موعد أول مباراة بالدوري الفرنسي

صبري المنياوي: تدريب الأهلي أصعب.. وتجنبا للتدمير أفضل الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنظارة جديدة واسكارف في الشعر .. أسما شريف منير تبهر الجمهور على إنستجرام.. شاهد

حريمى ورجالى .. 10 طرق لتنظيف الأحذية وإعادتها كالجديدة

بـ تاتو أنفنيتي.. إيمي طلعت زكريا في إطلالة صيفية مبهجة.. شاهد