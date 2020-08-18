بعد رحيل فتحي ورمضان صبحي.. تركي آل الشيخ: ربنا يستر على اللي جاي

ترددت أنباء عن تقديم صفقة من العيار الثقيل للنادي الأهلي عن طريق المستشار تركي آل الشيخ، تعويضاََ عن رحيل رمضان صبحي.





وقال آل الشيخ من قبل مع الإعلامي إبراهيم فايق، أنه لا يوجد له مصلحة وليس له صلة من قريب أو بعيد، عن رحيل رمضان صبحي من الأهلي وطلب انتقاله لبيراميدز.





وكتب آل الشيخ رسالة توضيحية للجمهور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يكشف من خلالها الحقيقة.







