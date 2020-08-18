جمال حمزة: تعادل الزمالك مع نادي مصر نتيجة إيجابية للفريقين

انتقد جمال حمزة نجم الزمالك الأسبق، الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض عقب التعادل مع نادي مصر في الدوري اليوم.





وقال جمال حمزة في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "الأولوية في نادي الزمالك هذا الموسم لـ بطولة أفريقيا، لكن استمرار المكسب في بطولة الدوري مُهم، إعطاء الثقة للناشئين أمر رائع لكن ليس بكل هذا العدد في مباراة واحدة".





أضاف: "لم يكن هناك انسجام بين لاعبي الزمالك اليوم وهذا التغيير السبب في التعادل".



