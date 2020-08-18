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رياضة

جمال حمزة: تعادل الزمالك مع نادي مصر نتيجة إيجابية للفريقين

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:56 م
جمال حمزة
جمال حمزة
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عمرو ابوبكر
انتقد جمال حمزة نجم الزمالك الأسبق، الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض عقب التعادل مع نادي مصر في الدوري اليوم.

وقال جمال حمزة في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "الأولوية في نادي الزمالك هذا الموسم لـ بطولة أفريقيا، لكن استمرار المكسب في بطولة الدوري مُهم، إعطاء الثقة للناشئين أمر رائع لكن ليس بكل هذا العدد في مباراة واحدة".

أضاف: "لم يكن هناك انسجام بين لاعبي الزمالك اليوم وهذا التغيير السبب في التعادل".

وختم حديثه قائلا:"أعتقد أن نتيجة التعادل اليوم مع نادي مصر بالنسبة لتشكيل الزمالك الذي كان مفتقد أصحاب الخبرات نتيجة طيبة بالنسبة للفريقين وليس نادي مصر فقط".
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