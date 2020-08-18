ميدو: أشجع المقاصة مثل الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق، أنه كان يشجع فريق مصر المقاصة في مواجهة الجونة اليوم والتي انتهت لصالح الفريق الفيومي بهدف دون رد.





وقال "ميدو"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، "نجاح كابتن إيهاب جلال مع المقاصة هذا الموسم هو نجاح لي، وأُشجع المقاصة مثل تشجيعي للزمالك.. سعيد بما يُقدمه هؤلاء اللاعبون الذين عملت معهم".





وأضاف "ميدو"، "سعيد بعودة محمد إبراهيم الذي استعاد 60% من مستواه، فهو يمتلك إمكانيات رائعة".





وختم "ميدو"، حديثه، قائلًا "واجهت سوء حظ غريبا مع المقاصة عندما كنت مدربا، وسعيد للغاية بتألق الفريق، وكنت أشجعه أمام الجونة كأني أشجع الزمالك".