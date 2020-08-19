العاهل السعودي يجري اتصالا هاتفيا بـ الرئيس النيجيري

أفادت وسائل الإعلام السعودية بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أجرى اتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، بالرئيس النيجيري محمد بخاري.









ووفقا لوكالة لأنباء السعودية "واس"، بحث الزعيمان، خلال الاتصال الهاتفي، الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية، وإعادة التوازن إليها.









وأكد الجانبان أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق "أوبك بلس"، بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها.









كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.







