الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة الزمالك في مسابقة الدوري

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لموقعة القمة أمام الزمالك المقرر لها السبت المقبل باستاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري.





كان الجهاز الفني قد منح لاعبيه راحة سلبية أمس عقب الفوز علي أسوان بثلاثية نظيفة شهدت إصابة ثلاث لاعبين دفعة واحدة هم محمود متولي وأحمد الشيخ وجيرالدو.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على أسوان بثلاثية نظيفة، سجلها جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجي، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



