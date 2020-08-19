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أخبار البلد

ميناء دمياط ينجح فى نقل شحنة من القمح إلى صومعة إمبابة عبر نهر النيل

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:54 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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حمادة خطاب
استقبل ميناء دمياط 6 وحدات نهرية (بارجات) قاطرة ومقطورة تابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى فى ثانى رحلة خلال أسبوع لنقل حوالى 1600 طن قمح تقريبا من صوامع دمياط إلى صومعة امبابة عبر نهر النيل.


يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لوزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير بتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهرى فى تنشيط نقل البضائع نهريًا.


ووجه الوزير رئيس وقيادات هيئة ميناء دمياط بمتابعة عملية شحن الوحدات النهرية أولًا بأول، وتوفير جميع إمكانيات الميناء وتيسير الإجراءات لسرعة شحن القمح ومغادرة الوحدات فى التوقيت المحدد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بشأن الاهتمام بتنشيط نقل البضائع نهريًا لانخفاض تكلفته وأثره فى الحفاظ على جودة الطرق البرية ودوره فى خفض أسعار البضائع والسلع المنقولة، وهو الأمر الذى يعطى لميناء دمياط ميزة تنافسية كبيرة كأحد وسائط النقل المتعددة داخل الميناء.


جدير بالذكر أن ميناء دمياط نجح في استعادة نقل شحنات القمح بعد توقف 36 شهرا، حيث كان قد استقبل الأسبوع الماضى 6 وحدات نهرية فى رحلة تم خلالها شحن حوالى 1800 طن قمح من صوامع دمياط إلى صومعة امبابة عبر نهر النيل.
ميناء دمياط ينجح فى نقل شحنة من القمح إلى صومعة إمبابة عبر نهر النيل
ميناء دمياط ينجح فى نقل شحنة من القمح إلى صومعة إمبابة عبر نهر النيل
ميناء دمياط ينجح فى نقل شحنة من القمح إلى صومعة إمبابة عبر نهر النيل
ميناء دمياط ينجح فى نقل شحنة من القمح إلى صومعة إمبابة عبر نهر النيل
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