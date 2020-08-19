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فن

أحمد فهمي يشارك جمهوره كواليس مسلسل "أسود فاتح"

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:52 م
احمد فهمي
احمد فهمي
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ندى فكري
نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

وظهر أحمد فهمي في كواليس مسلسله الجديد أسود فاتح و علق قائلا" keep rolling ...اسود فاتح " 

وجاءت التعليقات علي الصوره كالتالي :
-ربنا معاك
- هتكسر الدنيا يا فهمي 
- ربنا يوفقك 

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وطمأن المنتج محمد العدل الجمهور على أبطال مسلسل أسود فاتح بعد انفجار بيروت.

وكتب عبر حسابه على تويتر: "الحمد لله على سلامة طاقم عمل مسلسل أسود فاتح إخراج كريم العدل بالعاصمة بيروت.. كل فريق العمل بخير".

مسلسل "أسود فاتح" "تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى  وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.
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