AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أمين عام "المحامين العرب" يهنئ رجائي عطية بالعام الهجري: أعلى الله قدر أمتنا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:05 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
بعث الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، ناصر الكريوين، خطابا لتهنئة رئيس الاتحاد ونقيب المحامين المصريين رجائي عطية، بحلول السنة الهجرية الجديدة.

وقال فى برقية التهنئة يطيب لنا أن نبعث إليكم أطيب التهاني، وصادق الأمنيات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442، والذي نستذكر فيه تاريخا حافلًا بالصور الناصعة لعظمة ديننا الإسلامي الحنيف، وما صحبه من تضحيات جسام في سبيل نشر الدعوة الإسلامية، وبسط تعاليم ديننا الحنيف على ربوع العالم أجمع.

 وتابع ونسأل المولى سبحانه، بهذه المناسبة المباركة الطيبة، أن يعلي من قدر أمتنا، وأن تحقق نهضتها الشاملة في كافة المجالات، وأن يعم الأمن والرخاء والاستقرار ربوع عالمنا، وأن يرفع عن العباد والبلاد هذا الوباء المستجد الكوفيد 19، إنه -سبحانه- رب ذلك والقادر عليه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتهاك لكل المواثيق الدولية.. "المحامين العرب يدين اعتقال مليشيات أردوغان للعمال المصريين في ليبيا

نقيب المحامين يرشح سليمان ممثلا للنقابة بوحدة مكافحة غسل الأموال

نقيب المحامين: نؤيد إرسال قوات مصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة

نتوجه للعلي القدير أن يحفظ أزهرنا الشريف.. وزير الداخلية يهنئ الطيب ومفتى الجمهورية بعيد الأضحى

رجائى عطية يهنىء المحامين بمصر والوطن العربى بعيد الأضحى

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والشعب المصري بالعام الهجري الجديد

ترشيحاتنا

هل يجوز التسبيح والصلاة على النبي أثناء مشاهدة التلفاز ؟

انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة وفتح الالتحاق بالسكن الجامعي.. قدم عبر هذا الرابط

أحدث ابتكارات اليابان: دورات مياه شفافة في حدائق عامة.. والهدف منها مفاجأة

شاهد.. ضرر كبير بالسفينة التركية كمال ريس بعد اصطدامها بفرقاطة يونانية

أرقام وصفقات مرعبة| بيراميدز بمواصفات أوروبية فى الدوري المصري.. وقهر الأهلي والزمالك

علاء ميهوب: اليو بادجي مفاجأة فايلر أمام الزمالك في القمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإنفلونزا الإسبانية الوباء الأكثر فتكا في التاريخ.. كيف تعاملت مدارس العالم مع الجائحة الشرسة؟ | صور

بفستان جذاب .. سارة نخلة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

محتشمة ومتنوعة.. 15 صورة تبرز إطلالات ميساء مغربي في عيد ميلادها