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حوادث

بالسلام الجمهوري..إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:08 م
الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
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فرح علاء الخولي وعمرو خليفة
بدأ مؤتمر الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة انتخابات الشيوخ بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية.

يعقد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، فى تمام الثالثة عصر اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا عالميا لإعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التى جرت على مدار يومى 9 و10 أغسطس فى الخارج ويومى 11 و12 أغسطس فى الداخل، وذلك بمسرح التلفزيون بالدور السابع من مبنى ماسبيرو.

ودعا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، كافة ممثلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المحلية والدولية المعتمدين لدى الهيئة الوطنية بالحضور لتغطية فاعليات المؤتمر على أن يكون ذلك بوقت كاف وقبل ساعة من موعد عقد المؤتمر والذى يتضمن نتائج الاقتراع والفرز فى الجولة الأولى من الانتخابات.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من فحص جميع التظلمات المقدمة من المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ، على النتائج حيث تم الفصل فيها ولم تتضمن اى مخالفات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية أو النتيجة النهائية، لافتا إلى أن الهيئة أخطرت صاحب التظلم بقرار الهيئة بعد 24 ساعة من الفصل فى التظلمات وفقا لصحيح الدستور والقانون والجدول الزمنى للانتخابات.
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