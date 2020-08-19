AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بالاسماء .. نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ فى المقاعد الفردية بالقاهرة.. فيديو

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:25 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم ،
Advertisements
آيات أحمد

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، لمحافظة القاهرة.

و اعتمد مجلس الإدارة فوز كل من فى المقاعد الفردية فى القاهرة  وهم : عبد الحى رفاعى محمد عبيد، واحمد صبور، وجمال ابو الفتوح ابراهيم، وياسر محمد زكى، وفؤاد القاضى، ومحمد المنزلاوى، واحمد سمير سيد زكريا، ورأفت كمال سوس، وهادى لويس مرجان.

 

وقال المستشار  لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة استقبلت عدد 49 تظلم وفصلت فيهم جميعهم وانتهت فى البعض منها الى عدم قبولها شكلًا، مؤكدًا أن الهيئة هى المنوط بها اعلان النتائج النهائية دون غيرها.

 

وأضاف لاشين خلال كلمته مؤتمر اعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2020، أنه اصدر القرار رقم 50 لسنة 2020 باعتماد نتيجة الانتخابات وكانت نتيجة التصويت فى كل محافظات الجمهورية  بنسبة 84 .58% وعدد الاصوات الباطلة مليون و381 الف بنسبة 15.42%.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر أسماء مرشحي القاهرة لانتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية

«مستقبل وطن» في دار السلام يشكل غرفة عمليات لدعم مرشحى الحزب فى انتخابات مجلس الشيوخ

انزلوا وشاركوا يا مصريين.. لاشين إبراهيم: "الوطنية للانتخابات" منوط بها إعلان النتيجة النهائية لانتخابات الشيوخ

بدء فرز أصوات المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ تمهيدا لإرسالها للهيئة الوطنية

الأعلى للإعلام: إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ من ماسبيرو بعد غد

بالسلام الجمهوري..إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020

ترشيحاتنا

التنمر على شاب من ذوي الهمم.. جاراه أطلقا عليه كلبا لحصد مشاهدات.. فيديو

مكفوفة وعزفت عن الزواج.. من هي الشيخة سميعة بكر البناسي التي نعاها شيخ الأزهر

بث مباشر.. إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020

رئيس الوزراء يعلن عودة فرع جامعة القاهرة بالسودان

شكوك حول التحاق نجم الزمالك بمباراة القمة

تفاصيل خناقة أمير مرتضى منصور ومشجع بعد تعادل الزمالك ونادي مصر "فيديو"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يساعد فيسبوك في نشر معلومات مضللة عن جائحة كورونا؟ دراسة تجيب

الإنفلونزا الإسبانية الوباء الأكثر فتكا في التاريخ.. كيف تعاملت مدارس العالم مع الجائحة الشرسة؟ | صور

بفستان جذاب .. سارة نخلة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة