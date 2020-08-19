بالاسماء .. نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ فى المقاعد الفردية بالقاهرة.. فيديو

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، لمحافظة القاهرة.

و اعتمد مجلس الإدارة فوز كل من فى المقاعد الفردية فى القاهرة وهم : عبد الحى رفاعى محمد عبيد، واحمد صبور، وجمال ابو الفتوح ابراهيم، وياسر محمد زكى، وفؤاد القاضى، ومحمد المنزلاوى، واحمد سمير سيد زكريا، ورأفت كمال سوس، وهادى لويس مرجان.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة استقبلت عدد 49 تظلم وفصلت فيهم جميعهم وانتهت فى البعض منها الى عدم قبولها شكلًا، مؤكدًا أن الهيئة هى المنوط بها اعلان النتائج النهائية دون غيرها.

وأضاف لاشين خلال كلمته مؤتمر اعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2020، أنه اصدر القرار رقم 50 لسنة 2020 باعتماد نتيجة الانتخابات وكانت نتيجة التصويت فى كل محافظات الجمهورية بنسبة 84 .58% وعدد الاصوات الباطلة مليون و381 الف بنسبة 15.42%.