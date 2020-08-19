أحمد الفيشاوى يغازل نيللي كريم على طريقة "بـ 100 وش" ..فيديو

شارك أحمد الفيشاوى فيديو له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام بصحبة نيللي كريم وهو يمازحها بشخصية سكر في مسلسل "بـ١٠٠ وش"





وكتب الفيشاوى معلقًا على الفيديو :"بكرة هبقي مليونير "





وقالت الفنانة نيللي كريم، إننا نفكر فى عمل جزء ثان من مسلسل بـ 100 وش فى الفترة المقبلة.





وأضافت نيللي كريم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أنها قابلت الفنان آسر ياسين بالصدفة فى الساحل وقامت بالتقاط صورة معه وتحميلها علي مواقع التواصل الاجتماعي ، قائلة "انتظرونا في الجزء الثاني" وهذا لا يعني ان الجزء الثاني للمسلسل ان يكون فى عام 2021 ولكنه سيكون فى القريب.

وتابعت أننا عندما فكرنا في عمل مسلسل بـ 100 وش كنا نفكر في عمل فني كوميدي خفيف لكي نقدم شيئا مختلفا للمشاهدين في رمضان.