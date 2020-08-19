لتمويل مشروع كايرو ثري إيه للدواجن.. بنك مصر يقود تحالفا مصرفيا لترتيب قرض بقيمة 1.255 مليار جنيه

يقود بنك مصر تحالفا مصرفيا بصفته المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق ووكيل التمويل ووكيل للضمان؛ لتدبير قرض طويل الأجل بمبلغ 1.255 مليار جنيه مصري لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع "كايرو ثرى ايه للدواجن" والذى يتمثل في إنشاء وتشغيل مزارع لإنتاج الثروة الداجنة بمحافظة الجيزة بعدد 14 مزرعة لإنتاج دواجن التسمين و9 مزارع لإنتاج أمهات الدواجن، بالإضافة الي معمل تفريخ بتكلفة استثمارية اجمالية تبلغ 1.9 مليار جم.





وشمل التحالف "بنك القاهرة" و"بنك قطر الوطني الاهلي" بصفتهم المرتبين الرئيسين الأوليين ، وبالتعاون مع مكتب دكتور زكي هاشم وشركاه بصفته المستشار القانوني للبنوك و مكتب التميمي ومشاركوه بصفته المستشار القانوني لشركة كايرو ثري ايه للدواجن .





ويعد مشروع "كايرو ثرى ايه للدواجن" من المشروعات القومية في مصر والتي يوليها بنك مصر اهتمامًا بالغًا، نظرًا لاعتبار قطاع الدواجن من اهم الركائز الرئيسية في تحقيق الامن الغذائي المصري، بالإضافة الى كون هذا القطاع من اهم مصادر للدخل الزراعي في مصر.





وأكد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر، حرص البنك على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات القومية الكبرى بما يعزز من قدرات الدولة على تحقيق زيادة الإنتاج المحلي، ويأتي ترتيب ذلك القرض تأكيدًا على دور بنك مصر الرائد في المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية للبلاد، من خلال دعم الاقتصاد القومي المحلي لدفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصري في شتى المجالات.





يذكر أن بنك مصر قام خلال الفترة من 1/7/2019 وحتى 30/6/2020 بالانتهاء من ترتيب وتمويل ومشاركة فيما يقرب من 9 عمليات تمويلية بإجمالي حوالى 81 مليار جم وبحصة مشاركة حوالى 32 مليار جم، كما حصل بنك مصر على العديد من المراكز والتصنيفات الدولية التي تؤكد على الأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمرارًا للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة.





والتزم البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، حيث حصل بنك مصر على المركز الأول في السوق المصرفي المصري في ترتيب وتسويق القروض المشتركة لعام 2019 وفقًا لمؤسسة بلومبرج العالمية والمتخصصة في مجال المال والبنوك.





ويأتي ذلك التتويج بعد ان قام بنك مصر بإتمام 13 صفقة تمويلية مشتركة بقيمة اجمالية حوالي 22.725 مليار جم قام فيها بنك مصر بدور المرتب الرئيسي، واتمام 12 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية حوالي 26.275 مليار جم قام فيها بنك مصر بدور مسوق التمويل من إجمالي العمليات التمويلية التي قام بها أكبر 20 بنك بإفريقيا.





وأعلنت مؤسسة بلومبرج العالمية وفقًا للقائمة الخاصة بالقروض المشتركة عن عام 2019 حصول بنك مصر على المركز الخامس كأفضل مسوق تمويلي، بالإضافة الى المركز السادس كمرتب رئيسي للقروض المشتركة على مستوى القارة الأفريقية وذلك ضمن بنوك دولية أخرى بالقائمة، كما حصل البنك على المركز الخامس عشر كأفضل مسوق تمويلي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



