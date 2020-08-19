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أخبار العالم

دولة عربية تغلق حدودها بسبب كورونا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:51 م
معبر جابر البري
معبر جابر البري
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محمود نوفل
أعلن وزير الداخلية الأردني سلامة حماد ، اليوم الأربعاء ، عن تمديد إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا للأسبوع الثاني علي التوالي اعتبارا من غد الخميس؛ وذلك بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوف العاملين في المركز الحدودي.

وسبق أن قرر وزير الداخلية، الأسبوع الماضي، إغلاق مركز جابر الحدودي مع سوريا لمدة أسبوع بعد تسجيل 25 إصابة بفيروس كورونا أغلبها في صفوف العاملين في المعبر على أن تتم مراجعة وتقييم الإجراءات.

يُشار الي ان الدكتور سعد جابر ، وزير الصحة الأردني أعلن عن تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .

وأوضح وزير الصحة الاردني في تصريحات صحفية له اليوم أنه تم رصد 43 حالة من بين السكان والمقيمين داخل المملكة الأردنية الهاشمية وحالة واحدة لقادم من الخارج.

وبيًن الوزير الأردني أن إجمالي إصابات فيروس كورونا داخل البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الأن بلغت 1482 حالة.

وأوضح وزير الصحة الأردني ان الحالات المحلية 43 توزعت مابين٢٢ في مركز حدود العمري،و٣ حالات في الرمثا،و١٥ في العاصمة الاردنية عمان ،و٢ في الزرقاء، وحالة واحدة في العقبة.

كما كشف الدكتور سعد جابر عن تماثل 16 اصابة الي الشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، لافتا الي أنه تم إجراء  إجراء ٧٢٩٤ فحصًا لهذا اليوم، ليصبح العدد التراكمي  للفحوصات 713214 فحصًا
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