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مرأة

10 صور تبرز جمال وشياكة رزان مغربي في عيد ميلادها

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:24 م
رزان مغربي
رزان مغربي
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نهى هجرس
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة رزان مغربي، التى تحتفل بعامها الـ 47، وتعد من أشهر الفنانات اللاتي شاركن في العديد من الأعمال السنيمائية، وتتميز بمظهر جذاب على الشاشة.

كما بدأت مشوارها الفني عام 1989 وقدمت العديد من البرامج أبرزها لعبة الحياة وصوت الحياة ودنيا الموضة والو رزان ومساء الخير يا عرب.

وتفضل الفنانة رزان مغربي، ارتداء الملابس الكاجوال والفساتين الناعمة التى تبرز عن جمالها ورشاقتها، ما تميل إلى أختيار الألوان المبهجة التى تضيف لمسة أنيقة لظهورها.


وتميل الفنانة رزان مغربي، إلى اختيار المكياج الناعم الذى يبرز جمال عيونها، وتفضل الألوان الترابية التى تتناسب مع لون بشرتها البرونزي.

كما تحرص على ترك شعرها الأشقر الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفي التى تتناسب مع ظهورها الجذاب.
10 صور تبرز جمال وشياكة رزان مغربي في عيد ميلادها
10 صور تبرز جمال وشياكة رزان مغربي في عيد ميلادها
10 صور تبرز جمال وشياكة رزان مغربي في عيد ميلادها
10 صور تبرز جمال وشياكة رزان مغربي في عيد ميلادها
10 صور تبرز جمال وشياكة رزان مغربي في عيد ميلادها
10 صور تبرز جمال وشياكة رزان مغربي في عيد ميلادها
10 صور تبرز جمال وشياكة رزان مغربي في عيد ميلادها
10 صور تبرز جمال وشياكة رزان مغربي في عيد ميلادها
10 صور تبرز جمال وشياكة رزان مغربي في عيد ميلادها
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