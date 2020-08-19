مشروبات للتخسيس من غير جيم وتكاليف

تعتبر مشروبات التخسيس من أشهر المشروبات على الاطلاق فهي تساعد بشكل كبير على حرق الدهون وتخسيس الجسم بطريقة سريعة وفعالة واليكم مشروبات للتخسيس سهلة التحضير.









تعاني أغلب النساء من مشكلة الوزن الزائد لذلك تبحث باستمرار عن طرق لانقاص الوزن واليكم مشروبات للتخسيس سهلة وسريعة التحضير.









مشروبات للتخسيس





يتم استخدام القهوة من قبل الناس في جميع أنحاء العالم لتعزيز مستويات الطاقة ورفع الحالة المزاجية ، هذا لأن القهوة تحتوي على مادة الكافيين ، وهي مادة تعمل كمنشط في الجسم وقد تفيد في إنقاص الوزن ويمكن أن تقلل القهوة من تناول الطاقة وتعزز التمثيل الغذائي ، مما قد يساعدك على إنقاص الوزن.





ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 33 بالغًا يعانون من زيادة الوزن أن أولئك الذين شربوا القهوة التي تحتوي على 6 ملغ من الكافيين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يستهلكون سعرات حرارية أقل بكثير من أولئك الذين شربوا أقل الكافيين أو عدم وجود كافيين على الإطلاق، وثبت أيضًا أن تناول الكافيين يزيد من عملية التمثيل الغذائي ويعزز حرق الدهون في العديد من الدراسات الأخر





الشاي الاسود





يحتوي الشاي الأسود على مركبات قد تحفز فقدان الوزن، والشاي الأسود هو نوع من الشاي تعرض للأكسدة مما أدى إلى نكهة أقوى ولون أغمق.





والشاي الأسود غني بالبوليفينول بما في ذلك مجموعة من مركبات البوليفينول تسمى الفلافونويد، وتعد مادة البوليفينول من مضادات الأكسدة القوية التي قد تساعد في تقليل وزن الجسم ويعتبر الشاي من مشروبات التخسيس.

واظهرت الدراسات أن مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأسود تعزز فقدان الوزن عن طريق تقليل تناول السعرات الحرارية وتحفيز تكسير الدهون وتعزيز نمو بكتيريا الأمعاء الصديقة .









وأظهرت دراسة أجريت على 111 شخصًا أن الذين شربوا 3 أكواب من الشاي الأسود يوميًا لمدة ثلاثة أشهر فقدوا وزنًا أكبر وكان لديهم انخفاض أكبر في محيط الخصر مقارنة بمجموعة التحكم .





ووجدت دراسة أخرى في 2734 امرأة أن الذين تناولوا كميات أكبر من الأطعمة والمشروبات الغنية بالفلافونويد مثل الشاي الأسود كان لديهم دهون أقل بكثير في الجسم ودهون البطن من النساء اللواتي تناولن كميات أقل من الفلافونويد الغذائية





مشروبات تخسيس البطن





تعاني معظم النساء من زيادة الوزن خاصة في منطقة البطن لذلك يجب ممارسة الرياضة بإنتظام بالاضافة إلى تناول مشروبات تخسيس البطن بإستمرار.

خل التفاح





يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك ، وهو مركب قد يحفز فقدان الوزن عن طريق خفض مستويات الأنسولين ، وتحسين التمثيل الغذائي ، وقمع الشهية وحرق الدهون





وأظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن حمض الأسيتيك يمكن أن يمنع زيادة الوزن ويقلل من تراكم الدهون في البطن والكبد على الرغم من محدودية البحث إلا أن هناك بعض الأدلة على أن الخل فعال في تعزيز فقدان الوزن لدى البشر.





وأظهرت دراسة أجريت على 144 بالغًا يعانون من السمنة المفرطة أن شرب مشروب يومي يحتوي على ملعقتين كبيرتين (30 مل) من الخل يوميًا أدى إلى انخفاض كبير في وزن الجسم ومحيط الخصر ودهون البطن مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.





شاي الزنجبيل





يستخدم الزنجبيل بشكل شائع كتوابل لإضافة نكهة للأطباق وكعلاج عشبي لعلاج عدد من الحالات مثل الغثيان ونزلات البرد والتهاب المفاصل على الرغم من أن هذه الدراسة استخدمت مسحوق الزنجبيل المركز ، إلا أن دراسة أجريت على البشر وجدت أن شاي الزنجبيل يساعد أيضًا في تقليل الشهية وزيادة استهلاك السعرات الحرارية.





ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 10 رجال يعانون من زيادة الوزن أنه عندما شربوا 2 جرام من مسحوق الزنجبيل المذاب في الماء الساخن مع وجبة الإفطار ، فقد عانوا من زيادة الشبع وانخفاض الجوع مقارنة بالأيام التي لم يتم فيها تناول شاي الزنجبيل.





وأكدت الدراسة أن شاي الزنجبيل زاد من التأثير الحراري للطعام (عدد السعرات الحرارية اللازمة لهضم الطعام وامتصاصه) بمقدار 43 سعرًا حراريًا.









مشروبات للتخسيس قبل النوم





يمكنك تناول المشروبات التي تساعد على تخسيس الوزن في المساء وقبل النوم واليكم مشروبات للتخسيس قبل النوم :









مشروبات البروتين





يمكن للمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين أن تكبح الجوع وتقلل الشهية وتعزز الشبع ، وهو أمر مهم عند محاولة التخلص من الوزن الزائد.









وهناك عدد لا يحصى من مساحيق البروتين المتاحة للمستهلكين والتي تجعل تحضير وجبة خفيفة أو وجبة سريعة وصحية أمرًا سهلًا ويزيد البروتين من مستويات هرمونات الحد من الجوع مثل GLP-1 بينما يقلل هرمون الجريلين وهو هرمون يدفع الشهية





ووجدت دراسة أجريت على 90 بالغًا يعانون من زيادة الوزن أن أولئك الذين تناولوا 56 جرامًا من بروتين مصل اللبن يوميًا لمدة 23 أسبوعًا فقدوا 5 أرطال (2.3 كجم) من الدهون أكثر من المجموعة الضابطة التي لم تستهلك بروتين مصل اللبن ولكن نفس العدد من السعرات الحراري





عصير الخضار





على الرغم من ارتباط عصير الفاكهة بزيادة الوزن ، إلا أن شرب عصير الخضار قد يكون له تأثير معاكس وأكدت دراسة أن البالغين الذين شربوا 16 أونصة من عصير الخضار منخفض الصوديوم أثناء اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية ، فقدوا وزنًا أكبر بكثير من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.





وزادت مجموعة عصير الخضروات بشكل كبير من استهلاكها للخضروات وقللت بشكل ملحوظ من تناول الكربوهيدرات ، وهما عاملان مهمان لفقدان الوزن.





مشروبات للتخسيس السريع





ثبت أن المشروبات مثل الشاي الأخضر والقهوة والمشروبات الغنية بالبروتينات تعزز عملية التمثيل الغذائي وتعزز الشبع وتقليل الجوع ، وكل ذلك قد يشجع على فقدان الوزن.





الشاي الاخضر

يساعد شرب الشاي الأخضر على إنقاص الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي والتشجيع على فقدان الدهون





الكافيين









المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة قد تحفز فقدان الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي وتقليل السعرات الحرارية وتحفيز حرق الدهون









الماء





يمكن أن يساعد شرب المزيد من الماء في حرق السعرات الحرارية وتقليل تناول الوجبات ، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن





ماهي أفضل مشروبات التخسيس





خل التفاح





على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث حول مخاطر وفوائد خل التفاح ، فإن استهلاك كمية صغيرة يوميًا قد يشجع على فقدان الوزن





ماء الليمون





لم يتم إثبات فاعلية ماء الليمون في زيادة التمثيل الغذائي أو إزالة السموم لكن إسقاط بعض عصير الليمون في الماء يعد خيارًا رائعًا منخفض السعرات الحرارية للنكهة لذلك إذا كنت تواجه مشكلة في شرب كمية كافية من الماء خلال اليوم نتيجة فاعليته في انقاص الوزن بشكل سريع، فحاول عصر هذه الفاكهة في مشروبك ويحتوي عصير الليمون أيضًا على فيتامين C الذي يمكن أن يحسن مناعتك ويزيد من امتصاص الحديد ويساعد في تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.





مشروبات للتخسيس سالى فؤاد





قدمت سالي فؤاد بعض المشروبات التي تساعد على التخسيس للحصول على جسم مناسب وصحي ومقاوم لامراض منها :





ديتوكس

ويعتبر مشروب الديتوكس من المشروبات التي تساهم في انقاص الوزن ويصنع من شرائح الليمون والنعناع والخيار ويتم نقعه من 6 إلى 8 ساعات ويساعد على إنقاص الوزن بشكل كبير.









مشروب القرفة بالزنجبيل





ويعتبر مشروب القرفة بالزنجبيل من المشروبات التي تساعد على حرق الدهون وتخسيس الجسم ويتم تحضيره من القرفة والزنجبيل والليمون والشاي الاخضر وخلطهم جيدا وتناوله بعد تناول الطعام بساعات قليلة.





تعمل مشروبات التخسيس غلى حرق دهون الجسم ويعتبر ماء الشمر من بذور الشمر علاج تقليدي لمكافحة عسر الهضم والانتفاخ ويحتوي الشمر على بعض الخصائص المدرة للبول التي تساعد على إزالة السموم من الجسم، ويرتبط التخلص من السموم ارتباطًا وثيقًا بفقدان الوزن بذور الشمر مفيدة أيضًا في زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك اخلطي ملعقة صغيرة من بذور الشمر في الماء واتركيها طوال الليل يصفى ويشرب الماء في اليوم التالي.





ماء الليمون إنه فصل الصيف ونحن نشتهي "nimbu paani" كل ساعة من اليوم هل تعلم أن بدء يومك بكوب من ماء الليمون يمكن أن يفعل المعجزات لخفض دهون البطن، و الليمون مليء بمضادات الأكسدة وألياف البكتين التي قد تساعد في إذابة دهون البطن خذ كوبًا من الماء وأضف قليلًا من عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل، اشربه أول شيء في الصباح للحصول على أفضل النتائج.











