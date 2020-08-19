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أخبار العالم

ناشط عراقي يتعرض لمحاولة اغتيال ومقتل خطيبته

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:19 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
تعرض الناشط العراقي فلاح الحسناوي، لمحاولة اغتيال فاشلة، عقب إطلاق النيران عليه برفقة خطيبته من قبل مسلحين. 

ووفقا لوسائل إعلام عراقية، أصيب الناشط فلاح الحسناوي بـ 7 رصاصات، بينما خطيبته لقيت مصرعها في الحال. 

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إقالة مسؤولين أمنيين في محافظة البصرة، عقب اغتيال الناشطة ريهام يعقوب.

وبحسب "سي إن إن"، أقال الكاظمي قائد الشرطة في محافظة البصرة، وعدد من مدراء الأمن، وذلك في أعقاب التقارير التي تداولت أنباء مقتل الناشطة العراقية والطبيبة ريهام يعقوب، مساء الأربعاء.

وكتب الكاظمي- الذي يزور الولايات المتحدة- عبر حسابه على "تويتر": "أقلنا قائد شرطة البصرة، وعدد من مدراء الأمن؛ بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة، وسنقوم بكل ما يلزم؛ لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها".

وأضاف رئيس وزراء العراق، أن "التواطؤ مع القتلة أو الخضوع لتهديداتهم مرفوض، وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة الداخلية والأمن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون"، بحسب وصفه.
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