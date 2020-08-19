بفستان أصفر.. شيما صابر تخطف الأنظار على إنستجرام

شاركت الإعلامية شيما صابر متابعيها، بصور لها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة وناعمة؛ ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى جمالها بالحجاب.
وعلقت شيما صابر على صورتها بكلمة إيطالية ، وقالت: "المرايا مش ممسوحه .. ها ايه تاني".
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وظهرت شيما صابر وهي ترتدي فستان قصير باللون الأصفر بنصف كم بقصة مختلفة من الأسفل، وهو ما أبرز من اناقتها .
وتركت شيما صابر شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما اكمل من إطلالتها.,
فيما اختارت شيما صابر بعض اللمسات البسيطة من المكياج؛ حيث قامت بإبراز جمال عينيها بالماسكرا والآي لاينر الأسود، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه، وطلاء أظافر باللون الأحمر.
واكملت شيما صابر إطلالتها بارتداء الاكسسورات؛ فأختارت اسوارة وقرطين وخاتم باللون الذهبي على يديها معه ساعة يد بنفس اللون.
واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
وعلقت شيما صابر على صورتها بكلمة إيطالية ، وقالت: "المرايا مش ممسوحه .. ها ايه تاني".
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وظهرت شيما صابر وهي ترتدي فستان قصير باللون الأصفر بنصف كم بقصة مختلفة من الأسفل، وهو ما أبرز من اناقتها .
وتركت شيما صابر شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما اكمل من إطلالتها.,
فيما اختارت شيما صابر بعض اللمسات البسيطة من المكياج؛ حيث قامت بإبراز جمال عينيها بالماسكرا والآي لاينر الأسود، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه، وطلاء أظافر باللون الأحمر.
واكملت شيما صابر إطلالتها بارتداء الاكسسورات؛ فأختارت اسوارة وقرطين وخاتم باللون الذهبي على يديها معه ساعة يد بنفس اللون.
واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..