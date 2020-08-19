AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان أصفر.. شيما صابر تخطف الأنظار على إنستجرام

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:47 م
صدى البلد
Advertisements
آية التيجي
شاركت الإعلامية شيما صابر متابعيها، بصور لها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة وناعمة؛ ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى جمالها بالحجاب.

وعلقت شيما صابر على صورتها بكلمة إيطالية ، وقالت: "المرايا مش ممسوحه .. ها ايه تاني".

إقرأ ايضا | منتظرة الأيام الأفضل .. درة تخضع لجلسة تصوير ساحرة بـ منزلها.. شاهد

وظهرت شيما صابر وهي ترتدي فستان قصير باللون الأصفر بنصف كم بقصة مختلفة من الأسفل، وهو ما أبرز من اناقتها .

وتركت شيما صابر  شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما اكمل من إطلالتها.,

فيما اختارت شيما صابر بعض اللمسات البسيطة من المكياج؛ حيث قامت بإبراز جمال عينيها بالماسكرا والآي لاينر الأسود، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه، وطلاء أظافر باللون الأحمر.

واكملت شيما صابر إطلالتها بارتداء الاكسسورات؛ فأختارت اسوارة وقرطين وخاتم باللون الذهبي على يديها معه ساعة يد بنفس اللون.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان قصير.. شيما صابر تقضي إجازة الصيف

شيما صابر تقضي إجازة الصيف بصحبة رامى صبرى.. شاهد

بملابس البحر.. شيما صابر تبرز رقتها في آخر ظهور لها

قلبي بدقاته.. شيما صابر تشعل انستجرام بمجموعة صور جديدة.. شاهد

في حمام السباحة.. شيما صابر تبرز أنوثتها بإطلالة ساحرة

شيما صابر تخطف الأنظار داخل حمام سباحة.. شاهد

ترشيحاتنا

مستشار بأكاديمية ناصر: السيسي لا يضع حجر أساس المشروعات ويقوم بالافتتاح فورا

المسماري: معركة ليبيا قد تتحول إلى حرب إقليمية

الصحة: تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 13 وفاة

تفاصيل جديدة في واقعة تعذيب الطفلة أمنية

8 قرارات حكومية جديدة بشأن فيروس كورونا

شيخ الأزهر يقرر صرف إعانة شهرية لعجوز المنوفية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

دون كيماويات.. طرق مذهلة للتخلص من حب الشباب

في اليوم العالمي للتصوير.. ليلى علوي تستعيد ذكرياتها بصور قديمة.. شاهد