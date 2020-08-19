بفستان أصفر.. شيما صابر تخطف الأنظار على إنستجرام

شاركت

متابعيها، بصور لها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة وناعمة؛

ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى جمالها بالحجاب.

وعلقت

على صورتها بكلمة إيطالية ، وقالت: " المرايا مش ممسوحه .. ها ايه تاني" .

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وظهرت شيما صابر وهي ترتدي فستان قصير باللون الأصفر بنصف كم بقصة مختلفة من الأسفل، وهو ما أبرز من اناقتها .

وتركت

شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما اكمل من إطلالتها.,





فيما اختارت شيما صابر بعض اللمسات البسيطة من المكياج؛ حيث قامت بإبراز جمال عينيها بالماسكرا والآي لاينر الأسود، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه، وطلاء أظافر باللون الأحمر.



واكملت شيما صابر إطلالتها با رتداء الاكسسورات؛ فأختارت اسوارة وقرطين وخاتم باللون الذهبي على يديها معه ساعة يد بنفس اللون.



واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..