حد سخنه عليا.. ميدو: لا توجد أزمة بيني وبين خالد جلال

أكد أحمد حسام ميدو أنه لايوجد لديه أزمة مع خالد جلال المدير الفني لنادي مصر، وإنما فقط كان يشير إلى أن تشكيل الزمالك يتم تسريبه قبل المباريات للمواقع ولكنه أثنى على خالد جلال بعد الأداء القوي الذي قدمه أمام الزمالك.





وقال ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس عبر شاشة قناة النهار: " رد خالد جلال على فيس بوك واتهامي بالإثارة دليل على أن خالد جلال تم نقل له معلومات خاطئة وتحدثت فقط عن تسريب تشكيل الزمالك للمواقع".





وأضاف: " في حد سخن خالد جلال على شخصي وورطه في الهجوم ضدي وجعل الجميع يتحدث عن أزمة خالد جلال وميدو بدلا من الحديث أن خالد جلال قدم مباراة قوية أمام الزمالك "





وتعادل نادي مصر سلبيا مع الزمالك بالجولة العشرين للدوري المصري الممتاز.