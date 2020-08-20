إصلاح الكسر المفاجئ لخط مياه الشرب لقرية أبو هور في أسوان

نجحت فرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز نصر النوبة فى تنفيذ أعمال الصيانة لخط مياه شرب الرئيسى بقطر ٨ بوصة بمدخل قرية أبو هور بمركز نصر النوبة.





وكان ذلك عقب شكوى أهالى قرى أبو هور والسيالة والمحرقة بمركز نصر النوبة للواء أشرف عطية محافظ أسوان عن حدوث قطع لمياه الشرب.





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وأصدر اللواء أشرف عطية تعليماته لرئيس الوحدة المحلية لمركز نصر النوبة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة إصلاح الكسر المفاجئ الذى تعرض له خط مياه الشرب الرئيسى بقطر ٨ بوصة طريق أسوان / القاهرة الزراعى بمدخل قريه أبو هور بإشراف مدير مرفق مياه شرب نصر النوبة ونائب رئيس المركز لشئون القرى ورئيس قروى أبو هور وتم الإنتهاء من أعمال الإصلاح .





فيما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بتنفيذ أعمال تغيير خط مواسير مياه الشرب بطول 100 متر أمام المعهد الأزهرى بالكاجوج بمركز كوم أمبو.





كما تفقدت القيادات المحلية بكوم امبو بأسوان تحت إشراف اللواء وجدى مسلم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو أعمال مشروع الصرف الصحى المزمع إنشائه بالكاجوج .



