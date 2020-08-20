الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، استهداف عدة مواقع في غزة، قال إنها "ردا على إطلاق صواريخ من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية".





وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، "قصفت دبابات الجيش قبل قليل نقاطا عسكرية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية".





وكان ذلك بعد أيام من تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه بيني جانتس، بالرد بقوة على إطلاق نشطاء فلسطينيين دفعات من البالونات التي تحمل مواد حارقة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع مخلفة 60 حريقًا.



