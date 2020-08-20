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أخبار البلد

​​إزالة 9804 مخالفات بناء داخل الحيز العمراني و20590 مخالفة على الأراضي الزراعية وإحالة 12641 حالة للنيابة العسكرية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:07 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بشأن الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، خلال الفترة من 25 مارس حتى 17 أغسطس 2020.

وفيما يخص الأملاك الخاصة، أوضح التقرير أنه تمت إزالة 9804 مخالفات بناء داخل الحيز العمراني، و20590 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني، وبلغ عدد الحالات التي تم احالتها إلى النيابة العسكرية 12641 حالة.

وحول موقف تنفيذ الموجة الـ 16 للازالات على أملاك الدولة خلال الفترة من 8 يوليو وحتى 16 أغسطس 2020، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم إزالة 7983 مخالفة بناء، و3344 مخالفة زراعية بمساحة 207847 فدانًا. 

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن إجمالي ما تم إزالته من مخلفات صلبة خلال الفترة من 18 مارس وحتى 17 أغسطس 2020، بلغ 9,342,354 مليون طن، بمتوسط يومي 61 ألف طن. ومثلت كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى فقط 48% من اجمالي الكمية المشار إليها، يليها أقاليم: الدلتا بنسبة 26.3%، ثم الصعيد بنسبة 13.6%، ثم الإقليم الساحلي بنسبة 8.8%، وأخيرًا إقليم القناة بنسبة 3.3%.

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