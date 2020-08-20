محافظ الشرقية: الانتهاء من طلاء ٢٠٣٩ واجهة مبنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال طلاء واجهات المبانى باللون الموحد لإعادة الشكل الجمالى والنسق الحضارى للمبانى والعقارات بنطاق المحافظة فى ظل وجود مبانى كثيرة فى مناطق مختلفة تظهر واجهاتها بالطوب الأحمر وغير موحدة اللون وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها للإرتقاء بالشكل الجمالى والنسق الحضارى ومعالجة التشوه البصرى للمبانى بعد ظاهرة إنتشار المبانى العشوائية لافتًا إلى أنه تم الإنتهاء من طلاء ٢٠٣٩ واجهه مبنى ، وأنه جار تنفيذ ١٦٢ واجهه مبنى وتم توجيه ١٠٧١ إنذار لأصحاب العقارات غير الملتزمين بتنفيذ قرار طلاء واجهات العقارات الخاصه بهم خلال المرحلة الأولى لطلاء واجهات المبانى والتى بدأت فى 15/7 /2020 والمستمرة حتى 15/10/2020 بمدينة الزقازيق والشوارع الأكثر من 12 مترًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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كان محافظ الشرقية قد أصدر القرار رقم (6980) لسنه 2020 وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 119 لسنه 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بشأن إلزام أصحاب العقارات (ملاك - أتحاد شاغلين) بكافة المدن بدائرة المحافظة بتشطيب واجهات البناء ودهان الحوائط الخارجية للمبانى (بالطوب الأحمر) سواء كانت مطلة أو غير مطلة على شوارع باللون البيج (أوف وايت) والنوافذ باللون الأخضر (تركواز) على النحو التالى:-

بالنسبة لمدينة الزقازيق: القسم الأول ويشمل (المساكن التعاونية - فلل الجامعة - تقسيم المعلمين - تقسيم الإدارة المحلية بالزند - منشية أباظة - شارع سعد زغلول - وسط المدينة - شارع الجلاء - طلعت حرب - الصاغة - شارع طلبه عويضة وامتداده - طريق الرملية - شارع العشرين - منطقة الغشام- حي السلام - حي المستشارين ) في موعد أقصاه 15/10/2020 .

القسم الثاني ويشمل (الإشارة - الصيادين - الحكماء - حسن صالح - شارع وادي النيل - كفر الزقازيق البحري - شارع ترعة المسلمية - شارع عز الدين حافظ - النحال أول - النحال ثان - شارع فاروق منشيه أباظه (أبوالريش - معوض ) الحسينية (شارع المعهد الدينى) - طريق موقف المنصورة - شارع التجنيد - تقسيم الحناوي) في موعد أقصاه 15/1/2021.

القسم الثالث ويشمل (قسم يوسف بك- كفر الزقازيق البحري- عزبه الجمباز - حسن صالح - قسم الحريري- عزبه التل- كفر محمد حسين- الحسينيه - حي مبارك منشيه السادات - حي المهندسين- عزبه عبد اللطيف) فى موعد أقصاه 15/4/2021

بالنسبة لباقي المدن...

الشوارع من 12 متر فأكثر في موعد اقصاه 15/10/2020م

الشوارع اقل من 12 متر في موعد أقصاه 15/1/2021.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن كل في دائرة اختصاصه، بالتأكد من قيام صاحب العقار بالتشطيب الخارجى للواجهات الخارجية للعقار ودهان الحوائط الخارجية بالطوب الأحمر سواء مطلة أو غير مطلة على شوارع.

إنذار أصحاب العقارات القائمة بتشطيب الواجهات و دهان الحوائط الخارجية بالطوب الأحمر فى المواعيد المحددة بالقرار.

لا يتم قبول أي طلبات للتصالح في شأن مخالفات البناء دون تشطيب الواجهات ودهان الحوائط الخارجية بالطوب الأحمر فى المواعيد المحددة بالمادة الأولى.

قطع المرافق عن العقارات التي لم يلتزم أصحابها بتشطيب واجهاتها أو دهان الحوائط الخارجية لها في المواعيد المحدده ، مؤكدًا على الجهات المختصه تنفيذ هذا القرار.