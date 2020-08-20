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برلمان

رئيس حزب الشعب الجمهوري يهنئ نوابه الفائزين في انتخابات «الشيوخ»

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:51 م
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
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حسن رضوان
قدم حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، التهنئة لنواب الحزب الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ، التي أعلنت نتيجتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أسفرت عن فوز خمسة عشر من نواب حزب الشعب الجمهوري من الجولة الأولى بدون إعادة، وخوض مرشحين جولة الإعادة في محافظتي قنا والقليوبية.

 
وقال «عمر»، في تصريحات صحفية، إن الحزب وضع خطة لدعم مرشحي جولة الإعادة وهم، الصحفي أبو سريع أبو سريع إمام بمحافظة القليوبية، وعبد الراضي عربي في قنا، مشيرًا إلى أنه عقب انتهاء جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ، سيبدأ الحزب استعداداته الفورية لانتخابات مجلس النواب. 


وطالب عمر النواب الفائزين بأن يجسدوا أروع مثال في الأداء النيابي والحزبي المتميز تحت قبة مجلس الشيوخ المصري، معربا عن كامل ثقته وثقة أعضاء الحزب في قدرات هيئتهم البرلمانية، ومتمنيا لهم التوفيق والسداد.
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