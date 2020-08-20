AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد دعمها له.. أجمل 10 صور جمعت إيمي سمير غانم وحسن الرداد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:29 م
إيمي سمير غانم وحسن
إيمي سمير غانم وحسن الرداد
Advertisements
نهى هجرس
حرصت الفنانة إيمي سمير غانم، على نشر بوستر فيلم توأم روحي، وهو بطولة زوجها الفنان حسن الرداد، وذلك لتقديم الدعم له، كما حضرت العرض الخاص للفيلم.

اقرأ ايضًا | في عيد ميلادها الـ 40.. 10 صور تكشف تغير ملامح جيني إسبر

ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة للفيلم معلقة عليها "بجد مبروك من قلبي، انا مش عارفه اقول ايه من حلاوه و جمال الفيلم ده،، اقسم بالله اكتر من رائع،، من سنييييين ماشوفتش فيلم جميل زي ده زي افلام زمان، تمثيل و اخراج و انتاج وقصه و تصوير اكتر من رائع .. شكرًا لكل الناس اللي في الفيلم ده أسعدتونا".

ثم نشرت صورة لها من داخل صالة عرض الفيلم، وهي مرتديه بلوزة جذابة باللون الأسود اللامع، وحرصت على أرتداء الكمامة، وأخذ جميع سبل الحماية للخوف من عدوى فيروس كورونا.

وإليكم أبرز الصور:
بعد دعمها له.. أجمل 10 صور جمعت إيمي سمير غانم وحسن الرداد
بعد دعمها له.. أجمل 10 صور جمعت إيمي سمير غانم وحسن الرداد
بعد دعمها له.. أجمل 10 صور جمعت إيمي سمير غانم وحسن الرداد
بعد دعمها له.. أجمل 10 صور جمعت إيمي سمير غانم وحسن الرداد
بعد دعمها له.. أجمل 10 صور جمعت إيمي سمير غانم وحسن الرداد
بعد دعمها له.. أجمل 10 صور جمعت إيمي سمير غانم وحسن الرداد
بعد دعمها له.. أجمل 10 صور جمعت إيمي سمير غانم وحسن الرداد
بعد دعمها له.. أجمل 10 صور جمعت إيمي سمير غانم وحسن الرداد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسن الرداد يروج لـ فيلم توأم روحي.. شاهد

أحمد السبكي: فيلم «توأم روحي» في دور العرض اليوم

إيمي سمير غانم تساند حسن الرداد في عرض توأم روحي

بعد شائعة الانفصال عن حسن الرداد.. أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد ظهورها في «تؤام روحي»

بالكمامة السوداء.. إيمي سمير غانم تحتفل بصناع فيلم «توأم روحي»

شاهد.. صور العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطولة حسن الرداد

ترشيحاتنا

يوم التحرير آتٍ.. الجفري: سيبقى الاحتلال عدوًا لنا ولن يكون مُرحبا به بين ظهرانينا

هل أجنحة الدواجن بمصر مصابة بفيروس كورونا.. صحة الحيوان يجيب

ظاهرة طبيعية نادرة على شواطئ كاليفورنيا.. فيديو

طريقة تحضير ماء الأرز للشعر وفوائده للبشرة

أبو العينين يكرم أوائل الثانوية العامة.. شهادة تقدير و10 آلاف جنيه مكافأة لكل طالب.. وجولة تفقدية في مصانع كليوباترا

شاهد.. أحمد الفيشاوي يحتفل بالعام الهجري الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد دعمها له.. أجمل 10 صور جمعت إيمي سمير غانم وحسن الرداد

شاهد.. محمد الشرنوبي وزوجته يستعرضان لياقتهما بملابس رياضية

شاهد على الإبادة الجماعية.. متحف رواندا يخلد ضحايا الحرب الأهلية.. صور