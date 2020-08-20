بعد دعمها له.. أجمل 10 صور جمعت إيمي سمير غانم وحسن الرداد





ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم ، صورة للفيلم معلقة عليها "بجد مبروك من قلبي، انا مش عارفه اقول ايه من حلاوه و جمال الفيلم ده،، اقسم بالله اكتر من رائع،، من سنييييين ماشوفتش فيلم جميل زي ده زي افلام زمان، تمثيل و اخراج و انتاج وقصه و تصوير اكتر من رائع .. شكرًا لكل الناس اللي في الفيلم ده أسعدتونا".





ثم نشرت صورة لها من داخل صالة عرض الفيلم، وهي مرتديه بلوزة جذابة باللون الأسود اللامع، وحرصت على أرتداء الكمامة، وأخذ جميع سبل الحماية للخوف من عدوى فيروس كورونا.





وإليكم أبرز الصور: