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حوادث

رائحة كريهة كشفت موته.. وفاة مسن داخل منزله بسوهاج

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:01 م
جثة
جثة
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خالد رياض
توفي مسن يقيم بمفرده داخل منزله بقرية المجابرة دائرة مركز جرجا بسوهاج، وكشف الواقعة الرائحة الكريهة المنبعثة من المنزل، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام، تحت تصرف النيابة العامة.

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كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي اخطارا من العميد  مصطفي رفيق يفيد ورود بلاغ بانبعاث رائحة كريهة من احد المنازل بقرية المجابرة، وانتقل  الي مكان الواقعة، ضباط مباحث المركز.

 وتبين من الفحص وفاة عبد العليم زيدان، 87 عاما، بالمعاش، وبمناظرة الجثة تبين انها في حالة انتفاخ ولا يوجد إصابات ظاهرية، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام.

حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

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