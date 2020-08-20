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أخبار العالم

روسيا تؤكد ضرورة الوصول لتسوية سياسية في ليبيا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:33 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرخي لافروف، اليوم الخميس، ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو. 

وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن المعركة في ليبيا قد تتحول إلى معركة إقليمية.

وأضاف أن قطر وتركيا تعملان على تجنيد المتطرفين وإرسالهم لليبيا، وأكد أن نحو 30 ألف مرتزق أرسلتهم تركيا وقطر إلى ليبيا.

وأعلن المسماري أن الجيش الليبي نشر دفاعات ساحلية في مواقع مهمة حاكمة لمنع أي اختراق للمياه الإقليمية الليبية.

وقال المسماري إن كل الأسلحة متوفرة بشكل جيد وصنوف كل القوات متوفرة والغطاء الجوي الراداري متوفر على كامل الأراضي الليبية الآن.
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