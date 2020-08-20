السياحة في طريقها للانتعاش.. تأييد برلماني لـ مصر للطيران بعد زيادة معدل التشغيل

أشاد النائب حسين خاطر عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بقرار شركة مصر للطيران زيادة معدل التشغيل والعودة الطبيعية لحركة الطيران بالدولة.









وأشار "خاطر" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلي أن القطاع السياحي بمصر شهد حالة من الكساد والركود نتيجة فيروس كورونا ، مما أدي إلي تفاقم الأزمة الاقتصادية، لذا اتجهت الدولة نحو الفتح الجزئي في مجالات السياحة والطيران باعتبارهما ضلعا هاما من أضلاع الهيكل الاقتصادي وتحقيق التنمية والانتعاش.

















كما أضاف عضو مجلس النواب أن شركة مصر للطيران اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية وطرق الوقاية سواء داخل ساحات المطار أو في الطيارات ، مشيرا إلى عدم وجود أى مجال لزيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا ، خاصة أن جميع الدول يتخذون مصر و الرئيس السيسي نموذجا للحكمة والقيادة، وأبرز دليل ان مصر من الدول التي تعاملت مع جائحة كورونا بخطي مدروسة .









وقال عضو لجنة السياحة بالنواب، إن مصر لم توضع علي قوائم الحظر والمنع من الدخول للعديد من الدول، وذلك نظرا لما بذلته الدولة من مساع للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر وبالفعل أثبتنا حسن إدارتنا للأزمات.







