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فن

مريهان حسين تهنئ متابعيها بالعام الهجري الجديد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:58 م
صدى البلد
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مصطفى كرم
هنأت الفنانة مريهان حسين متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بالعام الهجري الجديد 144‪2.

ونشرت مريهان حسين صورة وعلقت عليها قائلة "كل سنة وكل الامة الإسلامية بألف خير كل سنة وانتو طيبين". 

يذكر أن أحدث أعمال مريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

وشاركت مؤخرًا فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" للمؤلف عمرو محمود ياسين والذى تم عرضها على قناة ON E، حيث قامت ببطولة حكاية "اكدب عليا شوية" مع مراد مكرم، مؤمن نور وصبا الرفاعى وطاهرة وأسما سليمان وظهور خاص للفنانة ألفت عمر والفنان أمير شاهين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى والمنتج أحمد عبد العاطى.

يذكر أن تصدرت الفنانة مريهان حسين، مؤشرات البحث «تريند» على محرك جوجل، بعد ظهورها بمقطع فيديو وهي ترقص بالجلباب الأبيض، وتقلد الفنانة فيفي عبده في طريقة الرقص والإطلالة.
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